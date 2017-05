Barcellona: Messi è ancora la Scarpa d'Oro

Sul fatto che Lionel Messi sia in possesso di piedi d'oro, ormai non ci sono più dubbi. Al fuoriclasse argentino, però, a quanto pare, non mancano nemmeno le 'Scarpe d'Oro' visto che con quella vinta in questa stagione, la 'Pulce' è salita a quota quattro. Nonostante il Barcellona sia incappato in un'annata tutt'altro che positiva in cui ha vinto 'solo' la Copa del Rey (secondo in campionato a -3 dal Real Madrid ed eliminazione ai quarti di finale di Champions League per mano della Juventus), Lionel Messi si è distinto ancora una volta, confermandosi una infallibile macchina da gol. Il numero 10 blaugrana ha chiuso l'annata 2016-2017 con 54 reti in 52 partite ufficiali che gli sono valse il suo quarto 'Pichici' (miglior marcatore della Liga spagnola) e la sua quarta Scarpa d'Oro.

Con i 54 gol collezionati quest'anno, sono otto le stagioni consecutive in cui l'argentino chiude con almeno 41 reti. Nella scorsa stagione, Messi si era formato proprio a quota 41 in 49 partite, mentre erano stati addirittura 58 in 57 incontri nella stagione 2014/2015. Il record della ‘Pulce’, però, risale all'annata sportiva 2011/2012 quando ne aveva messi a segno addirittura 73 in 60 partite giocate. In quell'occasione erano stati 50 i gol in 37 partite di campionato nella Liga con 14 in Champions League, 7 in Copa del Rey, 2 nel Mondiale per club, 2 in Supercopa ed 1 nella Supercoppa UEFA. Col Barça, Messi ha realizzato 25 reti in 26 finali, conquistando 30 trofei come Andres Iniesta. Nella propria carriera (ancora lunga), la 'Pulce' può vantare anche due Triplete, quello del 2009 e quello del 2015: gli unici due non solo del Barcellona ma di tutto il calcio spagnolo.