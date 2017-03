La splendida serata delcolalloe il primo posto nelladavanti alsi inasprisce con l'annuncio dell'del tecnico. "Non sarò più l'allenatore del Barcellona la prossima stagione. Ho bisogno di riposare. Voglio ringraziare il club per la fiducia che mi ha sempre dato. E' stata una decisione pensata a lungo, il motivo sta nel modo in cui vivo questa professione con una ricerca del miglioramento e con molto poco riposo", ha detto in conferenza stampa.'Lucho', ex allenatore anche della, lascerà ildopoin cui ha vinto, finora,, su tutti lain finale contro la, ma può ancora conquistare Liga e Coppa del Re. Secondo alcuni l'allenatore aveva già deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno e salutare tutti, ma l'addio sarebbe stato accelerato dalla brutta sconfitta incolnell'andata degli ottavi di finale.Ora scatta la caccia al sostituto: si fanno i nomi dima i più seri candidati sarebbero Ernesto, attuale tecnico dell', e Jorge, favoloso alla guida dele sponsorizzato dal connazionale Lionel

