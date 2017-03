"Grazie a tutti quelli che si sono preoccupati per me e per i vostri messaggi di incoraggiamento. E' stato solo uno spavento. Spero di tornare presto". Con questo breve ma rassicurante post pubblicato sul proprio profilo di Instagram, Fernando Torres rassicura tutti sulle proprie condizioni di salute dopo la grande paura di ieri sera. L'ex attaccante di Liverpool e Milan, nei minuti finali del posticipo di Liga tra il Deportivo La Coruna e l'Atletico Madrid al Riazor, aveva perso conoscenza procurandosi un trauma cranico a seguito di uno scontro di gioco con il giocatore avversario Alex Bergantinos.



Lo spagnolo era statoper sottoporsi a una serie di accertamenti che, per fortuna, non hanno scongiurato lesioni né alterazioni di sorta. Anche, evidentemente scioccato e preoccupato da quanto accaduto, si è recato a far visita aaccompagnato dal tecnico del, Pepe: lo rende noto