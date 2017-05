Supercoppa di Lega Pro, Venezia-Foggia 2-4: tabellino e highlights. Diretta

Venezia-Foggia 2-4 giocata oggi, sabato 27 maggio 2017 alle ore 16.30. Match valido per la terza giornata della Supercoppa di Lega Pro. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Penzo.



È il Foggia il re di Lega Pro: i rossoneri di Stroppa si aggiudicano la Supercoppa rifilando al Penzo un pesante 2-4 al Venezia. Primo tempo divertentissimo al Penzo: le due squadre non si risparmiano, tenendo ritmi elevati e creando diverse occasioni da rete. Deli al 19' porta in vantaggio i rossoneri con un potente destro che sorprende un Vicario non impeccabile nell'occasione. Al 29' Vacca raddoppia raccogliendo l'imprecisa respinta di Zampano e lasciando partire un siluro imprendibile dai venti metri; la squadra di Inzaghi, però, non ci sta e al 35' accorcia le distanze con Geijo (colpo di testa sugli sviluppi di corner). Al tramonto del primo tempo Mazzeo riporta a distanza di sicurezza il Foggia convertendo in rete da pochi passi il cross di Deli. Domizzi, sempre da corner, al 47' rimette i padroni di casa in carreggiata, ma nella ripresa i ritmi calano e i margini di rimonta si assottigliano: il Venezia chiude in dieci uomini per l'espulsione al 78' di Geijo (fallo di reazione a palla lontana) mentre due minuti più tardi Deli cala il poker finalizzando una splendida azione corale. Svaniscono i sogni di triplete di Inzaghi: è festa grande, invece, in casa Foggia.



VENEZIA-FOGGIA 2-4



MARCATORI: 19' Deli (F), 29' Vacca (F), 35' Geijo (V), 43' Mazzeo (F), 47' Domizzi (V), 80' Deli (F).

VENEZIA (4-3-3): Vicario ; Domizzi , Modolo , Garofalo , Zampano ; Bentivoglio , Soligo (58' Fabiano), Marsura ; Moreo (65' Ferrari), Geijo , Falzerano (81' Fabris). A disp. Sambo, Camerlengo, Galli, Pellicanò, Cernuto, Stulac, Acquadro, Tortori, Caccavallo. All. Inzaghi.

FOGGIA (4-3-3): Guarna ; Loiacono (67' Gerbo) , Martinelli , Coletti , Rubin ; Vacca , Agazzi , Deli ; Sarno (72' Figliomeni) , Sainz-Maza (64' Di Piazza) , Mazzeo . A disp. Tucci, Sanchez, Angelo, Dinielli, Sicurella, Chiricò, Pompilio. All. Stroppa.

ARBITRO: Ranaldi di Tivoli.



espulso al 78' Geijo; ammoniti 40' Garofalo (V); 45' Vacca (F); 49' Agazzi (F); 60' Moreo (V); 65' Loiacono (F); 73' Guarna (F); 89' Bentivoglio (V); 89' Rubin (F).