Supercoppa di Lega Pro, Foggia-Cremonese 3-1: tabellino e highlights. Diretta

Foggia-Cremonese 3-1 giocata oggi, sabato 20 maggio 2017 alle ore 20.30. Match valido per la seconda giornata di Supercoppa di Lega Pro. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dello Zaccheria.



Foggia nel segno di Mazzeo: nella seconda giornata della Supercoppa di Lega Pro i satanelli ribaltano 3-1 la Cremonese in virtù di una sontuosa tripletta dell'attaccante campano. Primo tempo piuttosto scialbo: i padroni di casa fanno la partita, ma faticano ad ergere il muro costruito dai grigiorossi, che a loro volta cercano di pungere in contropiede. Nella ripresa la musica cambia radicalmente: al 50' Brighenti riceve un preciso filtrante e ribadisce in rete dopo la prima deviazione di Guarna. La reazione della squadra di Stroppa è veemente: al 54' Mazzeo realizza un calcio di rigore causato dal fallo di Ravaglia su Di Piazza. Al 69' Mazzeo, sempre su rigore (fallo di Ferretti su Rubin), raddoppia mentre al 94' cala il tris convertendo in rete il cross di Maza dalla sinistra. Da segnalare l'espulsione al 77' di Bastrini per doppio giallo: i lombardi lasciano la Supercoppa con due sconfitte in altrettante partite.



FOGGIA-CREMONESE 3-1



MARCATORI: 50' Brighenti (C), 54' rig. Mazzeo (F), 69' rig. Mazzeo (F), 90+4' Mazzeo (F).

FOGGIA (4-3-3): Guarna, Figliomeni, Martinelli, Rubin, Agnelli (64' Deli), Vacca, Agazzi, Gerbo, Di Piazza (83' Sainz-Maza), Sarno (80' Chiricò) Mazzeo. A disp. Tucci, Sanchez, Angelo, Loiacono, Dinielli, Coletti, Pertosa, Sicurella, Pompilio. All. Giovanni Stroppa.

CREMONESE (4-3-1-2): Ravaglia, Procopio, Marconi, Ferretti (70' Salviato), Bastrini, Redolfi, Cavion, Porcari, Brighenti, Maiorino (77' Lucchini), Talamo (74' Scarsella). A disp. Galli, Stanghellini, Canini, Belingheri, Moro, Pesce, Scappini, Perrulli. All. Attilio Tesser.

ARBITRO: Fiorini di Frosinone.



: espulso Bastrini (C) al 76'. Ammoniti Agnelli (F), Bastrini, Ravaglia, Ferretti, Marconi (C).