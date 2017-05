Supercoppa Lega Pro: date, regolamento e orari

Supercoppa di Lega Pro, quella che scatterà sabato 13 maggio sarà la diciottesima edizione della kermesse. Opposte, come da tradizione, le tre regine dei gironi A, B e C: Venezia e Foggia sono già sicure di partecipare, da capire quale sarà la terza tra Cremonese e Alessandria. La prima giornata, come detto, è fissata per sabato 13 maggio: a seguire, sabato 20 maggio e sabato 27 maggio (orari ancora da definire).



La squadra che riposerà nella prima giornata e la squadra che disputerà la prima gara in trasferta verranno determinate per sorteggio, mentre nella seconda giornata riposerà la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta. La terza giornata, ovviamente, verrà disputata tra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.



La vincente di questo mini girone a tre porterà a casa il trofeo, in caso di parità di punteggio verranno applicati nell’ordine i seguenti criteri:



- differenza reti nelle gare di girone;

- maggior numero di reti segnate nelle gare di girone;

- maggior numero di reti segnate nella gara esterna di girone;



- sorteggio.