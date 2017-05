Supercoppa di Lega Pro, Cremonese-Venezia 1-2: tabellino e highlights. Diretta

Cremonese-Venezia 1-2 giocata oggi, sabato 13 maggio 2017 alle ore 16.30. Match valido per la prima giornata della Supercoppa di Lega Pro. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dello Zini.



Debutto con vittoria per il Venezia: allo stadio Giovanni Zini la squadra di Inzaghi supera 1-2 la Cremonese nella prima giornata di Supercoppa di Lega Pro. Partenza con i fiocchi per i lagunari: dopo solo 4' Geijo sigla il gol del vantaggio, convertendo in rete con un preciso esterno destro il servizio di Fabiano. I padroni di casa, dopo un avvio in sordina, alzano i ritmi e al 34' trovano la rete del pareggio con Talamo che, dopo il velo di Brighenti, trafigge Facchin. Nella ripresa entrambe le squadre allentano la presa, creando pochissime opportunità da gol: a scongiurare un pareggio già scritto è la rete di Bentivoglio che all'86' riporta avanti i lagunari con una beffarda punizione dal limite calciata sotto la barriera. Nella seconda giornata di Supercoppa la Cremonese farà visita al Foggia.



CREMONESE-VENEZIA 1-2



MARCATORI: 4' Geijo (V), 34' Talamo (C), 86' Bentivoglio (V).

CREMONESE (4-3-1-2): Galli; Salviato, Canini (73' Marconi), Ferretti, Bastrini; Cavion, Moro (57' Pesce), Scarsella; Brighenti; Talamo, Perrulli (61' Belingheri). A disp. Ravaglia, Bellucci, Procopio, Lucchini, Stanghellini, Redolfi, Porcari, Maiorino, Scappini. All. Tesser.

VENEZIA (4-3-3): Facchin; Domizzi, Modolo, Garofalo, Zampano; Bentivoglio, Soligo, Fabiano (58' Marsura); Moreo (66' Fabris), Geijo (81' Ferrari), Falzerano. A disp. Sambo, Vicario, Pellicanò, Cernuto, Stulac, Acquadro, Tortori, Caccavallo. All. Inzaghi.

ARBITRO: D'Apice di Arezzo.



: ammoniti Garofalo (V); Talamo (C); Pesce (C).