"Il sistema di rating della Lega Pro": il 13 febbraio il calcio si riunisce a Roma

"Una tripla A per il calcio italiano, il sistema di rating della Lega Pro". E' il titolo dell'incontro che andrà in scena lunedì 13 febbraio a Roma, presso il Palazzo dell'Informazione di piazza Mastai, a partire dalle 15: sarà questa l'occasione per presentare il piano lanciato dalla Lega Pro per introdurre nel calcio un sistema di rating. Il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, illustrerà i termini del provvedimento e lo condividerà con i colleghi a capo di Serie A e Serie B, ovvero Maurizio Beretta e Andrea Abodi. E' prevista inoltre la partecipazione del presidente federale Carlo Tavecchio.