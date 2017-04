Lega Pro, girone C: Taranto-Paganese, il recupero della 31a giornata

Un recupero per sperare nella salvezza: andrà in scena mercoledì 19 aprile il match della 31a giornata fra Taranto e Paganese, incontro che era stato rinviato in seguito all'aggressione subita da alcuni giocatori dei rossoblù da parte di alcuni tifosi. Non è un momento positivo per la formazione di Ciullo: reduce da appena due punti in sette giornate, i pugliesi sono lentamente scivolati all'ultimo posto in classifica con 30 punti.

Le residue speranze di salvezza sono affidate quindi all'esito della sfida contro gli azzurrostellati che però hanno tutti i buoni motivi per non regalare punti alla formazione di casa: all'ottavo posto a quota 46, i ragazzi di Grassadonia vincendo avrebbero la possibilità di distanziare le rivali nella corsa playoff allungando di quattro punti Fondi, Fidelis Andria e Casertana. I campani dalla loro hanno dalla loro anche lo stato di forma: con sette vittorie, due pareggi e una sola sconfitta nelle ultime dieci uscite la Paganese è una delle squadre con il miglior rendimento del campionato, superata solo dal Foggia capolista e ormai quasi promosso in serie B.