Lega Pro, Supecoppa al Foggia: Venezia, niente triplete

Niente “triplete” per il Venezia, la Supercoppa di Lega Pro è del Foggia: quello dello stadio Penzo è un trionfo in salsa rossonera, i Satanelli piazzano un incredibile 4-2 in Laguna e si portano a casa il secondo trofeo della stagione (dopo la coppa ottenuta grazie alla vittoria del campionato).



Stavolta, tecnico dei veneti, deve masticare amaro: l’ex bomber del Milan, dopo il campionato e la, sognava il tris ma il Foggia sprigiona sul rettangolo verde tutta la sua esplosività e merita il successo. Tre gol nel primo tempo, poi la firma dinel finale: ai pugliesi, che davanti al pubblico amico avevano sconfitto per 3-1 la, bastava anche un pareggio (il Venezia, infatti, aveva vinto “solo” 2-1 contro i grigiorossi) ma i ragazzi dinon fanno sconti.E così è la formazione dauna a succedere allanell’albo d’oro della competizione: al Venezia (che in caso di vittoria sarebbe stata la seconda formazione della terza serie a firmare il triplete, dopo lonel 2011/2012) rimane comunque la soddisfazione di un’annata da sogno, alla quale è mancata però la ciliegina.