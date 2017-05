Lega Pro: Samb, dalla D al sogno serie B

Dopo tanta fatica, e dopo diverse “strigliate” da parte di patron Fedeli, la Sambenedettese ce l’ha fatta e ha centrato lo storico risultato della qualificazione ai playoff, traguardo notevole se si pensa che i rossoblù solo un anno fa erano in serie D. Ora che l’obiettivo è stato raggiunto il Presidente però non ha nessuna intenzione di fermarsi e anzi punta a una fase di playoff da protagonista, come ha dichiarato a tuttosamb: “Sono arrivati finalmente questi playoff e sono convinto che ora faremo bene, perché ci sbloccheremo mentalmente. Sarebbe importante il ritorno di Mori in difesa, mentre a centrocampo siamo contati”.

L’ottimismo del Presidente è parzialmente giustificato dai(Parma, Pordenone, Padova, Reggiana, Gubbio e FeralpiSalò): contro di loro la Samb ha ottenuto un bottino complessivo di cinque vittorie, tre pareggi e tre sconfitte in undici gare, per un totale di 18 punti. I rossoblù hanno dunque conquistato una media diche affronteranno nella prima fase dei playoff, a fronte degli 1,43 punti per partita di media generale in campionato, dimostrando così di avere una certa predisposizione alle partite di alta classifica. Se si aggiunge il peso di un attaccante come Mancuso, goleador indiscusso di questa stagione di Lega Pro, possiamo dire che la fiducia di Fedeli pare più che giustificata.