Può sorridere il Presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, la Final Four è stata un successo. "Siamo molto contenti del nuovo format - spiega il massimo dirigente in esclusiva a Datasport - nonostante qualche problema di natura tecnica, dovuto all'ordine pubblico più che altro, il nuovo sistema ci ha soddisfatto in pieno, è stato un bellissimo spot per tutto il movimento come ha confermato anche il ministro Lotti". Oggi - prosegue Gravina - al Franchi c'erano 16-17.000 spettatori, un risultato mai visto per una finale di Lega Pro. A chi critica la formula, considerando il campionato troppo lungo e dispendioso, il presidente Gravina risponde con i numeri: "Alessandria e Parma hanno disputato tre gare in meno rispetto alle finaliste di Serie B, Benevento e Carpi, quindi chi parla così conosce poco il nostro calcio. Sulla nuova formula - prosegue - non si torna indietro, bisogna fare un salto di qualità, io devo salvaguardare la competizione sportiva e nessuno può dire il contrario sulla regolarità di un campionato che si è potuto giocare fino all'ultima giornata e in più credo che la formula vincente di questo torneo sia un nuovo format e o la Lega fa questo salto di categoria o resta indietro. Io dico - conclude Gravina - tre squadre vincono ed è fuori discussione, poi si ricomincia tutto daccapo...".