Lega Pro playout girone C, Catanzaro-Vibonese 3-2: tabellino e highlights. Diretta

Catanzaro-Vibonese 3-2 giocata oggi, domenica 21 maggio 2017 alle ore 16.30. Match valido per l'andata dei playout di Lega Pro (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Ceravolo.



Derby al batticuore: succede di tutto nel match valevole per i playout tra Catanzaro e Vibonese, gara terminata per 3-2 a favore dei giallorossi. Nel primo tempo le Aquile vanno in vantaggio con un'autorete di Sowe al 4' propiziata da Sarao, ma a riportare i giochi in parità è Bubas al 20'. Nella ripresa i rossoblù effettuano il sorpasso con Viola, ma Zanini riagguanta il pareggio con un tiro a fil di palo. Gli ipponici, rimasti in dieci dopo l'epulsione di Giuffrida, poco dopo subiscono la rete di Sarao, che "mata" definitivamente gli uomini di Campilongo e mette gli Imperiali in una posizione favorevole in vista del ritorno a Vibo Valentia.



CATANZARO-VIBONESE 3-2



MARCATORI: 4' Sowe (Aut.) (V), 20' Bubas (V), 58' Viola (V), 63' Zanini (C), 74' Sarao (C).

CATANZARO (4-4-2): De Lucia ; Zanini , Sabato , Prestia , Sirri ; Esposito , Icardi , Carcione (64' Van Ransbeeck ), Maita ; Giovinco , Sarao (90' Gomez ). A disposizione: Svedkauskas, Leone, Pasqualoni, Imperiale, Pagano, Bensaja, Cedric, Cunzi, Mancosu, Basrak. Allenatore: Alessandro Erra .

VIBONESE (3-5-2): Russo ; Franchino , Minarini , Sicignano ; Silvestri , Manzo , Giuffrida , Legras (61' Favasuli ) , Viola (81' Lettieri ) ; Sowe , Bubas (71' Yabré ) . A disposizione: Mengoni, Usai, Scapellato, Torelli, Tindo, Piroska, Saraniti, Sowe, Cogliati. Allenatore: Salvatore Campilongo .

ARBITRO: Piscopo di Imperia.



: espulso Giuffrida (V) al 66'. Ammoniti Icardi, Sabato, Sarao, Eesposito (C).