Lega Pro playout girone C, Akragas-Melfi 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Akragas-Melfi 1-1 giocata oggi, domenica 28 maggio 2017 alle ore 16. Match valido per il ritorno dei playout del girone C di Lega Pro. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Esseneto.



Esseneto in festa: l'Akragas, davanti ai propri tifosi, festeggia la permanenza in Lega Pro in virtù dell'1-1 contro il Melfi, che a sua volta retrocede in Serie D a causa del peggior piazzamento raggiunto nella regular season. A passare in vantaggio sono proprio i ragazzi di Diana: al 10' il fendente di Grea trova la deviazione di Riggio, protagonista di una sfortunata autorete. L'inerzia è tutta degli ospiti, che gestiscono la partita per poi subire il rientro dei biancoazzurri: prima Salvemini sfiora il gol con un bel diagonale parato da Gragnaniello, poi al 78' Longo riceve da Leveque e batte il portiere avversario con un preciso tocco sotto misura.



AKRAGAS-MELFI 1-1



MARCATORI: 10' aut. Riggio (A), 78' Longo (A).

AKRAGAS (3-5-2): Pane ; Russo (74' Leveque), Riggio , Cazé ; Sepe , Bramati , Palmiero , Coppola (83' Mileto), Salvemini ; Cocuzza (46' Klaric), Longo . A disp. Addario, Tardo, Petrucci, Pezzella, Caternicchia, Rotulo, Cochis, Minacori, Sicurella. All. Raffaele Di Napoli .

MELFI (4-3-1-2): Gragnaniello ; Grea (22' Bruno) , Laezza , Romeo , Esposito ; Marano (62' Demontis) , Obeng (79' Gammone) , Vicente ; Lodesani ; Foggia , De Angelis . A disp. Viola, Gava, De Giosa, Libutti, Battaglia, Ferraro, De Vena, Mangiacasale. All. Aimo Diana .

ARBITRO: D'Apice di Arezzo.



: ammoniti Bramati, Sepe (A), Romeo, Esposito (M).