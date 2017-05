Lega Pro playout girone B, Lumezzane-Teramo 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Lumezzane-Teramo 1-1 giocata oggi, domenica 21 maggio 2017 alle ore 16.30. Match valido per l'andata dei playout di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Tullio Saleri.



Con un 1-1 che non rende idea delle tante occasioni da rete, Lumezzane e Teramo terminano con un pareggio l'andata dei playoff. Un punteggio che fa sorridere gli abruzzesi, ai quali basterà un altro pari nel ritorno per non retrocedere in serie D. La prima frazione di gioco è in mano ai biancorossi, che non riescono però a concretizzare grazie a un Pasotti insuperabile. Sono così i bresciani, un po' a sorpresa, ad andare in vantaggio allo scadere con Bacio Terracino. Nel secondo tempo è però Spighi a riportare la gara in parità: la rete di fatto chiude la partita, con i valgobbini che attaccano senza troppa convinzione e il Teramo che gestisce con tranquillità.

LUMEZZANE-TERAMO 1-1



MARCATORI: 45' Bacio Terracino (L), 61' Spighi (T).

LUMEZZANE (4-3-3): Pasotti ; Bagatini Marotti (72' D'Alessandro ), Sorbo , Tagliani , Arrigoni ; Quinto , Varas Marcillo , Zappacosta (19' Oggiano ); Speziale , Bacio Terracino , Leonetti (79' Verde ). A disposizione: Carboni, Bonomo, Allegra, Rizzi, Gentile, Musto, Marra, Russini, Padulano. Allenatore: Mauro Bertoni .

TERAMO (4-5-1): Narciso ; Speranza , Karkalis , Caidi , Sales ; Spighi (76' Imparato ) , Di Paolantonio , Ilari , Amadio , Baccolo (53' Fratangelo ) ; Sansovini (67' Barbuti ) . A disposizione: Calore, Altobelli, Camilleri, Scipioni, Masocco, Carraro, Tempesti, Fabrizi. Allenatore: Guido Ugolotti .

ARBITRO: Viotti di Tivoli.



: ammoniti Sorbo, Quinto (L), Sales, Ilari (T).