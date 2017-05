Lega Pro playout girone B, Forlì-Fano 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Forlì-Fano 1-1 giocata oggi, domenica 21 maggio 2017 alle ore 16.30. Match valido per l'andata dei playout di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Morgagni.



Un pareggio che piace ai granata: termina 1-1 l'incontro di playout fra Forlì e Fano, un risultato che fa sorridere la compagine di Cuttone alla quale basterà un altro pari tra le mura amiche per restare in Lega Pro. Nei primi minuti la gara non riserva grandi emozioni: il match si attende sul finire del primo tempo quando Alimi porta in vantaggio i Galletti. La gioia per la rete dell'albanese viene però smorzata al 43', quando Gualdi trova la rete del pari dei marchigiani. Nella ripresa il portiere Menegatti salva i granata dalle poche fiammate del Forlì, negando la rete ai padroni di casa.



FORLI'-FANO 1-1



MARCATORI: 32' Alimi (Fo), 43' Taino (Fa).

FORLI (3-4-1-2): Turrin ; Conson , Tentoni , Cammaroto ; Carini , Capellupo , Spinosa (90' Ferretti ), Ponsat ; Capellini (69' Bardelloni ); Tonelli (75' Sereni ), Alimi . A disposizione: Semprini, Franchetti, Baschirotto, Vesi, Piccoli, Martina Rini, Parigi, Di Rocco, Succi. Allenatore: Massimo Gadda .

FANO (4-3-1-2): Menegatti ; Ferrani , Lanini , Zullo , Taino (46' Zigrossi ) ; Bellemo , Gabbianelli , Gualdi (67' Carotti ) ; Schiavini ; Germinale , Melandri (75' Fioretti ) . A disposizione: Andrenacci, Ashong, Torta, Camilloni, Cazzola, Filippini, Borrelli, Capezzani, Cocuzza. Allenatore: Agatino Cuttone .

ARBITRO: Amoroso di Paola.



: ammoniti Carini (Fo), Lanini, Germinale (Fa).