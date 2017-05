Lega Pro playout girone A, Lupa Roma-Carrarese 0-1: tabellino e highlights. Diretta

Lupa Roma-Carrarese 0-1 giocata oggi, domenica 21 maggio 2017 alle ore 17. Match valido per l'andata dei playout del girone A di Lega Pro. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Galli.



Colpaccio della Carrarese: al Galli di Tivoli i marmiferi superano di misura la Lupa Roma (0-1 il finale), aggiudicandosi l'andata dei playout del girone A di Lega Pro. Parte fortissimo la formazione ospite: al 13' Gentili ribadisce in rete dopo il palo colpito da Floriano, materializzando il dominio gialloazzurro dei primi minuti. La squadra di Di Michele alla lunga cresce, ma raramente si rende pericolosa dalle parti di Lagomarsini: sono addirittura i toscani a sfiorare il raddoppio con Petermann che al 58' vede la propria conclusione stamparsi sulla traversa. Per salvarsi i capitolini nella gara di ritorno dovranno compiere un'autentica impresa: vincere al Dei Marmi con due reti di scarto.



LUPA ROMA-CARRARESE 0-1



MARCATORE: 13' Gentili (C).

LUPA ROMA (4-3-1-2): Brunelli; Rosato, Antonelli, Gigli, La Camera; Garufi (79' Valotti), Scicchitano (56' D'Agostino), Corvesi; Mazzarani; Mastropietro, Iadaresta (65' Fofana). A disp. Fontebuoni, Celli, Palomeque, Cafiero, Proia, Aloi, Bianchi, Svidercoschi. All. Di Michele.

CARRARESE (4-3-1-2): Lagomarsini; Battistini, Massoni, Gentili, Foglio (74' Rampi); Petermann, Cristini, Bastoni; Floriano (84' Tutino); Miracoli, Finocchio (65' Dell'Amico). A disp. Saloni, Benedini, Migliavacca, Amico, Torelli, Marabese, Rolfini, Cais. All. Firicano.

ARBITRO: Mantelli di Brescia.



ammoniti Mastropietro (L); Foglio, 95' Cristini (C).