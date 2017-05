Lega Pro playoff, Virtus Francavilla-Livorno 0-0: tabellino e highlights. Diretta

Virtus Francavilla-Livorno 0-0 giocata oggi, domenica 21 maggio 2017 alle ore 17.30. Match valido per l'andata degli ottavi di finale dei Playoff di Lega Pro. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Giovanni Paolo II.



Al Giovanni Paolo II prevale la noia: nell'andata degli ottavi di finale dei playoff, Virtus Francavilla e Livorno confezionano uno sterile 0-0, che permetterà ai labronici di affrontare la partita di ritorno con due risultati su tre a disposizione. Il copione della gara è chiaro sin dalle prime battute di gioco: i padroni di casa fanno la partita, mentre la squadra di Foscarini adotta una strategia prettamente difensiva, con l'obiettivo di chiudere tutti gli spazi e pungere in contropiede. L'occasione più importante della partita è la traversa colpita al 45' da Nzola: lo stesso centravanti biancazzurro, però, si rende protagonista nel finale di gara di un'evitabile espulsione che gli vieterà la trasferta di Livorno.



VIRTUS FRANCAVILLA-LIVORNO 0-0



VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Albertazzi; De Toma, Pastore, Idda; Abruzzese, Biason (34' Pino), Galdean, Prezioso (81' Ayina), Nzola; Alessandro, Abate. A disp. Casadei, Montagnolo, Vetrugno, Turi, Monopoli, Finazzi, Salatino. All. Calabro.

LIVORNO (4-3-1-2): Mazzoni; Toninelli, Borghese, Lambrughi, Gonnelli; Valiani, Luci, Marchi; Vantaggiato (85' Calil); Maritato, Venitucci (63' Franco). A disp. Vono, Galli, Morelli, Gemmi, Ferchichi, Giandonato, Dell'Agnello, Murilo. All. Foscarini.

ARBITRO: Guccini di Albano Laziale.



espulso Nzola al 92' per doppia ammonizione; ammoniti Pastore (V); Luci, Toninelli (L).