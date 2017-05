Lega Pro playoff, Siracusa-Casertana 0-2: tabellino e highlights. Diretta

Siracusa-Casertana 0-2 giocata oggi, domenica 14 maggio 2017 alle ore 20.30. Match valido per il primo turno dei Playoff di Lega Pro. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del De Simone.

I Falchetti volano al secondo turno: colpaccio della Casertana, vittoriosa per 0-2 in casa del Siracusa e quindi qualificata alla fase successiva dei playoff. Ospiti subito in palla con Giorno che al 9' sigla il vantaggio campano; sul fronte aretuseo è Spinelli a centrare un palo pochi minuti dopo. Tanto nervosismo comunque nel primo tempo: ben cinque i giocatori finiti sul taccuino dell'arbitro. Nel secondo tempo ai rossoblù basta gestire: gli assalti dei siciliani con Scardina e Catania non sortiscono l'effetto sperato e i campani all'82' con Corado insaccano il raddoppio. Ora per i Falchetti si preannuncia uno scontro super contro i grigi dell'Alessandria.

SIRACUSA-CASERTANA 0-2



MARCATORI: 9' Giorno (C), 82' Corado (C).

SIRACUSA (4-2-3-1): Santurro ; Malerba (46' Dentice ), Diakité (78' Azzi ), Turati , Pirrello ; Giordano , Catania ; Spinelli , Valente , Scardina ; De Silvestro (69' Longoni ). A disp. Gagliardini, Cossentino, Russo, Brumat, Palermo, Toscano, Dezai, Persano. All. Sottil .

CASERTANA (4-3-3): Ginestra ; Ramos , D'Alterio , Rainone , Magnino ; De Marco , Rajcic , Giorno ; Corado (90' De Filippo ) , Ciotola (67' Lorenzini ) , Orlando (80' Colli ) . A disp. Fontanelli, Finizio, Pezzella, Petricciuolo, Taurino, Cisotti. All. Esposito .

ARBITRO: Dionisi di L'Aquila.



: ammoniti De Silvestro (S); Magnino (C); Rajcic (C); Giordano (S); Rainone (C); Spinelli (S).