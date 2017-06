Lega Pro playoff, Reggiana-Livorno 2-2: tabellino e highlights. Diretta

Reggiana-Livorno 2-2 giocata oggi, domenica 4 giugno 2017 alle ore 18.30. Match valido per il ritorno dei quarti di finale dei playoff di Lega Pro. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Mapei Stadium.



Reggiana in semifinale: la squadra di Menichini pareggia in rimonta contro il Livorno (2-2 dopo i tempi supplementari) conquistando l'accesso alle Final Four di Firenze. Primo tempo pressoché perfetto degli ospiti, i quali con due gol fotocopia si portano sul doppio vantaggio: al 33' Galli, sugli sviluppi di un calcio di punizione, serve Franco che di testa non sbaglia, così come Borghese, che pochi minuti prima dell'intervallo, purga nuovamente Narduzzo, sempre di testa, sempre su servizio di Galli. La formazione di casa nella ripresa accorcia le distanze su rigore: Gasbarro stende in area Spanò conquistandosi un penalty che Cesarini trasforma freddamente. La partita si trascina ai tempi supplementari, dove è Guidone a trovare il guizzo vincente: il centravanti granata scambia con Carlini e beffa Mazzoni in uscita realizzando la rete del pareggio, che vale la semifinale.



REGGIANA-LIVORNO 2-2 dts



MARCATORI: 32' Franco (L), 44' Borghese (L), 60' rig. Cesarini (R), 96' Guidone (R).

REGGIANA (4-3-3): Narduzzo ; Spanò , Sabotic , Ghiringhelli (46' Maltese), Trevisan ; Contessa , Sbaffo , Genevier ; Cesarini (118' Riverola), Marchi (65' Guidone), Carlini . A disp. Perilli, Pedrelli, Panizzi, Mecca, Lombardo, Rocco. All. Leonardo Menichini .

LIVORNO (4-3-3): Mazzoni ; Borghese , Gasbarro , Galli , Franco (81' Lambrughi) ; Valiani , Luci , Marchi (102' Calil) ; Vantaggiato , Maritato , Murilo (71' Venitucci) . A disp. Romboli, Vono, Toninelli, Benassi, Gonnelli, Gemmi, Ferchichi, Giandonato, Dell'Agnello. All. Claudio Foscarini .

ARBITRO: Pillitteri di Palermo.



: ammoniti Sabotic, Trevisan (R), Borghese, Marchi, Valiani (L).