Lega Pro playoff, Reggiana-Juve Stabia 2-1: tabellino e highlights. Diretta

Reggiana-Juve Stabia 2-1 giocata oggi, sabato 20 maggio 2017 alle ore 20.30. Match valido per l'andata degli ottavi di finale dei Playoff di Lega Pro. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Mapei Stadium.



Squillo della Reggiana: al Mapei Stadium i granata superano 2-1 in rimonta la Juve Stabia nella gara d'andata degli ottavi di finale dei playoff di Lega Pro. Le vespe pungono subito al 16': Mastalli coglie il tiro deviato di Cutolo, si gira in area e col mancino trafigge Narduzzo portando in vantaggio gli ospiti. La squadra di Menichini, dopo la rete incassata, comincia a carburare: il palo di Contessa (tiro-cross) precede il pareggio su rigore di Cesarini, che al al 34' trasforma il penalty da lui stesso conquistato. A mettere il sigillo sulla rimonta della Regia è Ghiringhelli al 58', che converte in rete il traversone di Carlini. Negli ultimi minuti l'intensità cala e la Juve Stabia fatica a rendersi pericolosa: nella gara di ritorno del Menti i gialloblù dovranno necessariamente vincere per qualificarsi.



REGGIANA-JUVE STABIA 2-1



MARCATORI: 16' Mastalli (J), 34' rig. Cesarini (R), 58' Ghiringhelli (R).

REGGIANA (4-4-2): Narduzzo, Spanò, Sabotic, Ghiringhelli, Trevisan, Contessa, Genevier, Bovo, Cesarini (82' Sbaffo), Carlini, Guidone (73' Marchi). A disp. Perilli, Panizzi, Maltese, Riverola, Lombardo, Calvano. All. Leonardo Menichini.

JUVE-STABIA (4-3-3): Russo, Cancellotti, Liviero, Camigliano, Morero, Capodaglio (83' Izzillo), Matute, Mastalli (86' Paponi), Lisi, Ripa, Cutolo (83' Marotta). A disp. Bacci, Tabaglio, Atanasov, Santacroce, Giron, Manari, Salvi, Esposito, Rosafio. All. Guido Carboni.

ARBITRO: Perotti di Legnano.



: ammoniti Spanò, Narduzzo (R), Cancellotti, Capodaglio.