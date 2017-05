Lega Pro playoff, Reggiana-FeralpiSalò 2-2: tabellino e highlights. Diretta

Reggiana-FeralpiSalò 2-2 giocata oggi, domenica 14 maggio 2017 alle ore 16.30. Match valido per il primo turno dei Playoff di Lega Pro. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Mapei Stadium.



Termina 2-2 il match del Mapei Stadium tra Reggiana e FeralpiSalò, risultato che qualifica gli emiliani agli ottavi di finale di playoff. Gara entusiasmante, aperta gia al 4’ dagli ospiti, in vantaggio grazie a un bellissimo colpo di tacco di Ferretti. La Reggiana trova però il pari quasi subito, quando al 16’ Bovo si inventa un destro a giro imparabile per Caglioni. I padroni di casa conquistano sempre più campo ma al 30’ sono di nuovo sotto per il gol ancora di Ferretti, questa volta direttamente su calcio di punizione. Da quel momento inizia una nuova partita, con i gardesani chiusi in difesa e pronti a ripartire mentre gli emiliani danno inizio a un lungo assedio, assedio che si conclude al 75’ quando Carlini va a segno con un precisisimo destro diretto all’angolino. Nei minuti finali la Feralpi prova il forcing finale ma non va oltre un palo colpito da Luche in pieno recupero. Finisce 2-2, risultato che qualifica la Reggiana in virtù della miglior posizione in classifica durante la regular season. Agli ottavi gli emiliani sfideranno la Juve Stabia.



REGGIANA-FERALPISALO’ 2-2



MARCATORI: 4’ Ferretti (F), 16’ Bovo (R), 30’ Ferretti (F), 75’ Carlini (R).

REGGIANA: Perilli, Spanò, Cesarini (69’ Sbaffo), Carlini, Genevier, Rozzio (27’ Maltese), Bovo, Panizzi, Ghiringhelli, Trevisan, Guidone (69’ Marchi). A disp. Narduzzo, Riverola, Lombardo, Calvano, Contessa, Rizzi. All. Menichini.

FERALPISALO’: Caglioni, Aquilanti (85’ Luche), Staiti, Ranellucci, Settembrini, Tassi (78’ Bracaletti), Ferretti, Guerra, Gerardi, Parodi, Gambaretti. A disp. Vaccarecci, Ruffini, Davì, Gamarra, Turano, Codromaz. All. Serena.

ARBITRO: Fourneau di Roma 1.



: Ammoniti Genevier, Bovo (R), Ranellucci, Caglioni, Staiti, Guerra (F).