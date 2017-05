Lega Pro playoff, Pordenone-Cosenza 1-0: tabellino e highlights. Diretta

Pordenone-Cosenza 1-0 giocata oggi, mercoledì 31 maggio 2017 alle ore 20.30. Match valido per l'andata dei quarti di finale dei playoff di Lega Pro. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Bottecchia.



Pordenone all'ultimo respiro: i ramarri superano di misura il Cosenza (1-0 il finale) con una rete al 97' di Semenzato. Il copione della gara è chiaro sin dai primi minuti: i padroni di casa attaccano a testa bassa, i calabresi si difendono con ordine per poi pungere in contropiede. Così come a Matera, De Angelis deve ringraziare Perina, autore di una prestazione maiuscola: il portiere rossoblù si oppone ai numerosi tentativi della squadra di Tedino, per poi cedere negli ultimi scampoli di partita. Quando lo 0-0 sembra ormai scritto, Semenzato lascia partire un fantastico mancino al volo che manda in delirio il Bottecchia e che, soprattutto, permetterà ai friulani di disputare la gara di ritorno con due risultati su tre a disposizione.



PORDENONE-COSENZA 1-0



MARCATORE: 97' Semenzato (P).

PORDENONE (4-3-2-1): Tomei ; De Agostini , Stefani , Ingegneri (67' Parodi), Semenzato ; Marchi (83' Martignago), Suciu , Burrai ; Cattaneo , Misuraca (57' Padovan); Arma . A disp. D'Arsiè, Pellegrini, Zappa, Buratto, Gerbaudo, Bulevardi, Pietribiasi. All. Bruno Tedino .

COSENZA (4-4-1-1): Perina ; Corsi , Pinna , Tedeschi , Blondett ; D'Anna (80' Criaco) , Statella , Ranieri , Mungo (58' Letizia) ; Calamai ; Mendicino (75' Baclet) . A disp. Quintiero, Saracco, Meroni, Bilotta, D'Orazio, Capece, Caccetta, Cavallaro. All. Stefano De Angelis .

ARBITRO: Balice di Termoli.



: ammoniti Stefani, De Agostini (P), Mungo, Pinna (C).