Lega Pro playoff, Pordenone-Bassano Virtus 2-0: tabellino e highlights. Diretta

Pordenone-Bassano Virtus 2-0 giocata oggi, domenica 14 maggio 2017 alle ore 18.00. Match valido per il primo turno dei Playoff di Lega Pro. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Bottecchia.

Successo del Pordenone: i ramarri stendono 2-0 il Bassano e si qualificano per la Seconda Fase dei playoff. Primo tempo privo di emozioni in cui a prendersi la scena è Stefani che al 19' con una punizione rasoterra dai 25 metri porta in vantaggio i neroverdi non lasciando scampo a Bastianoni. Ripresa più viva, con la formazione di casa sempre in gestione: è il solito Stefani al 59' a raddoppiare con una splendida azione in cost to cost finalizzata magistralmente dopo lo scambio con Buratto. Gli ultimi tentativi della squadra di Bertotto non producono nulla: i veneti dicono addio ai playoff.



PORDENONE-BASSANO VIRTUS 2-0



MARCATORI: 19' Stefani, 59' Stefani.

PORDENONE: Tomei, Arma, Buratto (80' Bulevardi), Cattaneo (89' Ingegneri), De Agostini, Marchi, Misuraca, Semenzato, Stefani, Suciu, Zappa (68' Martignago). A disp. D'Arsie, Gerbaudo, Padovan, Parodi, Pellegrini, Pietribiasi. All. Tedino.

BASSANO: Bastianoni, Bianchi (60' Laurenti), Candido, Crialese, Fabbro, Formiconi, Grandolfo, Minesso (72' Gashi), Pasini, Proietti, Trainotti (81' Maestrello). A disp. Guadagnin, Bernardi, Bortot, Gerli, Piras, Soprano, Tronco. All. Bertotto.

ARBITRO: Giua di Olbia.



ammoniti De Agostini (P), Crialese, Maestrello, Laurenti (B).