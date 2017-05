Lega Pro playoff, Piacenza-Parma 0-0: tabellino e highlights. Diretta

Piacenza-Parma 0-0 giocata oggi, domenica 21 maggio 2017 alle ore 20.30. Match valido per l'andata degli ottavi di finale dei Playoff di Lega Pro. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dello Zini.



Un derby a reti bianche. Finisce 0-0 lo scontro dei playoff fra Piacenza e Parma, una partita avara di grandi occasioni se non per qualche fiammata nel finale. Nel primo tempo si vede tanto possesso palla e praticamente nessuna chance: a tenere il pallino del gioco sono i crociati, che non concretizzano però verso la porta di Miori. Nel finale si accendono i Lupi con un tiro di Cazzamalli. Partenza più aggressiva dei biancorossi nella ripresa, con Romero e Cazzamalli che mettono i brividi ai ducali. In pieno recupero però i gialloblù restituiscono il favore con un'incornata di Iacoponi e un gran tiro di Edera neutralizzato da Miori.



PIACENZA-PARMA 0-0



PIACENZA (3-5-2): Miori ; Sciacca , Pergreffi , Silva ; Masullo , Abbate (76' Matteassi ), Taugourdeau , Cazzamalli , Hraiech ; Romero , Nobile (72' Franchi ). A disposizione: Lanzano, Colombini, Castellana, Segre, La Vigna, Bertoli, Dossena, Pozzebon, Debeljuh, Tulissi. Allenatore: Arnaldo Franzini .

PARMA (4-3-3): Frattali ; Iacoponi , Lucarelli , Di Cesare , Munari ; Scozzarella (90' Corapi ) , Scavone , Scaglia ; Nocciolini (80' Edera ) , Baraye (89' Mazzocchi ) , Calaiò . A disposizione: Zommers, Saporetti, Garufo, Nunzella, Coly, Messina, Giorgino, Simonetti, Sinigaglia. Allenatore: Roberto D'Aversa .

ARBITRO: Valiante di Salerno.



: ammoniti Calaiò, Di Cesare, Scaglia (Pa).