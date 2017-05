Lega Pro playoff, Piacenza-Como 2-1: tabellino e highlights. Diretta

Piacenza-Como 2-1 giocata oggi, domenica 14 maggio 2017 alle ore 18. Match valido per il primo turno dei Playoff di Lega Pro. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Garilli.



Esulta il il Piacenza: al Garilli i biancorossi sconfiggono 2-1 il Como e staccano il pass per la Seconda Fase dei playoff. La formazione di casa passa in vantaggio al 22' con Sciacca che, servito da Masullo, approfitta di uno svarione difensivo di Di Quinzio per freddare Crispino. La squadra di Franzini amministra, ma i lariani nel finale di gara si risvegliano: all'83 Chinellato riceve la verticale di Le Noci e trafigge Miori in uscita. Negli ultimi minuti il Como le prova tutte, ma senza fortuna; l'acuto finale è di Franchi che al 96' approfitta di un sanguinoso pallone perso da Crispino per siglare il definitivo 2-1.



PIACENZA-COMO 2-1



MARCATORI: 22' Sciacca (P), 83' Chinellato (C), 96' Franchi (P).

PIACENZA: Miori, Abbate, Cazzamalli, Saber, Masullo, Nobile (76' Franchi), Pergreffi, Romero, Sciacca, Silva, Taugourdeau. A disp. Lanzano, Bertoli, Castellana, Colombini, Debeljuh, Dossena, La Vigna, Matteassi, Pozzebon, Segre, Tulissi. All. Franzini.

COMO: Crispino, Briganti (70' Damian), Chinellato, Cristiani (57' Le Noci), De Leidi, Di Quinzio, Fietta, Marconi, Nossa, Pessina (75' Cortesi), Sperotto. A disp. Zanotti, Antezza, Cavalli, Cicconi, Fissore, Kolaj, Peverelli, Piacentini. All. Gallo.

ARBITRO: Pagliardini di Arezzo.



ammoniti Romero, Masullo (P), Cristiani, Chinellato, Marconi, Le Noci (C).