Lega Pro playoff, Parma-Pordenone 6-5: tabellino e highlights. Diretta

Parma-Pordenone 6-5 dcr giocata oggi, martedì 13 giugno 2017 alle ore 20.45. Match valido per le semifinali dei playoff di Lega Pro. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Franchi.



Parma, vittoria di rigore: al Franchi di Firenze i ducali superano il Pordenone, conquistando la finale dei playoff di Lega Pro, prevista per il 17 giugno. Partenza con il freno a mano tirato: ritmi bassi e manovre lente, le squadre si studiano senza scoprirsi. Al 15' i ducali sbloccano il risultato alla prima vera occasione da rete: Scaglia finalizza uno schema da calcio d'angolo con un preciso mancino dal limite dell'area che non lascia scampo a Tomei. I ramarri subiscono il contraccolpo psicologico del gol subito a freddo ma, con il passare dei minuti, alzano il proprio baricentro rendendosi pericolosi soprattutto con Cattaneo, il più spavaldo dei suoi. Nella seconda frazione la squadra di D'Aversa si difende a oltranza: l'occasione di Pietribiasi, ipnotizzato a tu per tu con Frattali, è il preambolo del pareggio siglato all'80' da Marchi, lesto nel convertire in rete il cross di Martignago dopo una mischia sugli sviluppi di corner. La partita si trascina ai supplementari, dove i ramarri recriminano per un contatto dubbio in area tra Frattali e Buratto ritenuto regolare dall'arbitro. Si decide tutto ai calci di rigore, nei quali il protagonista indiscusso è Frattali che ipnotizza Misuraca e De Agostini permettendo a Lucarelli di segnare l'ultimo penalty, che vale la finale.



PARMA-PORDENONE 6-5 dcr



MARCATORI: 15' Scaglia (Pa), 80' Marchi (Po).

PARMA (4-3-3): Frattali; Mazzocchi (63' Lucarelli), Iacoponi, Di Cesare, Scaglia; Munari, Scozzarella (39' Corapi), Scavone; Nocciolini (83' Edera), Calaiò, Baraye. A disp. Zommers, Ricci, Saporetti, Garufo, Coly, Messina, Giorgino, Simonetti, Sinigaglia. All. Roberto D'Aversa .

PORDENONE (3-4-2-1): Tomei; Parodi (71' Martignago) , Ingegneri, Marchi; Semenzato, Burrai, Suciu, De Agostini; Misuraca, Cattaneo (104' Buratto); Pietribiasi (71' Padovan) . A disp. D'Arsiè, Pellegrini, Zappa, Gerbaudo, Bulevardi, Arma. All. Bruno Tedino .

ARBITRO: Pillitteri di Palermo.

NOTE: ammoniti Corapi, Scaglia (Pa), Misuraca, Marchi, Semenzato (Po).



: Padovan gol, Edera gol, Misuraca parato, Scaglia gol, Suciu gol, Scavone palo, Martignago gol, Corapi gol, Burrai gol, Munari gol, De Agostini parato, Lucarelli gol.