Lega Pro playoff, Padova-Albinoleffe 1-3: tabellino e highlights. Diretta

Padova-Albinoleffe 1-3 giocata oggi, domenica 14 maggio 2017 alle ore 14.30. Match valido per il primo turno dei Playoff di Lega Pro. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell’Euganeo.

Risultato a sorpresa all’Euganeo, dove il Padova crolla in casa per 1-3 contro l’Albinoleffe dicendo così addio a ogni sogno promozione. Gara piacevole, gestita alla grande dagli uomini di Alvini che partono fortissimi e trovano il vantaggio al 27’ con Giorgione che segna con un bellissimo gol di tacco. Nella ripresa i veneti sembrano più organizzati ma faticano a creare occasioni da rete e così arriva puntuale il raddoppio firmato Ravasio al 61’, bravo a insaccare una respinta corta di Bindi. Al 72’ Mandorlini riapre la gara segnando di testa su corner, ma i lombardi non rischiano praticamente mai la rete del pareggio e anzi trovano nel recupero la rete del 1-3 con Montella che realizza un penalty assegnato per fallo di Bindi su Cortellini. L’Albinoleffe vola così oltre ogni pronostico agli ottavi, dove affronterà la Lucchese.



PADOVA-ALBINOLEFFE 1-3



MARCATORI: 27’ Giorgione (A), 61’ Ravasio (A), 72’ Mandorlini (P), 96’ rig. Montella (A).

PADOVA: Bindi, Favalli, Dettori, Mandorlini (85’ Bobb), De Risio (64’ Berardocco), Altinier, Madonna, Russo, Alfageme, Cappelletti (71’ Neto), Emerson. A disp. Favaro, Tentardini, Sbraga, Monteleone, Gaiola, Mazzocco, Boniotti, Cisco. All. Brevi.

ALBINOLEFFE: Nordi, Scrosta, Gavazzi, Zaffagnini, Gonzi, Loviso (84’ Guerriera), Anastasio, Giorgione, Montella, Ravasio (63’ Cortellini), Di Ceglie. A disp. Cortinovis, Mondonico, Moreo, Agnello, Dondoni, Nichetti, Mandelli. All. Alvini.

ARBITRO: Robilotta di Sala Consilina.



: Ammoniti Madonna, Mandorlini (P).