Lega Pro playoff, Lucchese-Parma 1-2: tabellino e highlights. Diretta

Lucchese-Parma 1-2 giocata oggi, domenica 4 giugno 2017 alle ore 20.30. Match valido per il ritorno dei quarti di finale dei playoff di Lega Pro. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Porta Elisa.



Il Parma rispetta i pronostici della vigilia e accede alle semifinali dei playoff di Lega Pro: chapeau alla Lucchese che, nonostante una prestazione gagliarda, perde 1-2 e abbandona il sogno Serie B. I ducali partono subito forte: al 13' Baraye finalizza un rapido contropiede con tiro letale dai venti metri che non lascia scampo a Nobile. La risposta dei rossoneri non tarda ad arrivare: solo 4' più tardi, D'Auria, direttamente da calcio di punizione, pennella una traiettoria imprendibile per Frattali e ristabilisce la parità. La squadra di Lopez macina gioco creando qualche grattacapo alla difesa gialloblù, ma al 51' Edera gela il Porta Elisa convertendo in rete il servizio di Calaiò. Gli ultimi sforzi dei toscani non producono gli effetti sperati: il Parma vola così a Firenze, dove in semifinale affronterà il Pordenone.



LUCCHESE-PARMA 1-2



MARCATORI: 13' Baraye (P), 17' D'Auria (L), 51' Edera (P).

LUCCHESE (3-4-1-2): Nobile ; Tavanti , Capuano (62' Raffini), Nolè ; Espeche , Cecchini , Dermaku , Fanucchi ; Bruccini ; D'Auria , De Feo (71' Bragadin). A disp. Di Masi, Ronchi, Brusacà, Maini, De Martino, Merlonghi, Mingazzini, Cannoni, Gargiulo, Nottoli. All. Giovanni Lopez .

PARMA (4-3-3): Frattali ; Iacoponi , Lucarelli (46' Edera) , Di Cesare , Corapi ; Munari (82' Giorgino) , Scavone , Scaglia ; Nocciolini (44' Mazzocchi) , Baraye , Calaiò . A disp. Zommers, Fall, Saporetti, Ricci, Coly, Messina, Scozzarella, Simonetti, Sinigaglia. All. Roberto D'Aversa .

ARBITRO: Piscopo di Imperia.



: ammoniti Tavanti, Fanucchi, Nolè (L), Mazzocchi (L).