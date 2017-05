Lega Pro playoff, Lucchese-Albinoleffe 1-0: tabellino e highlights. Diretta

Lucchese-Albinoleffe 1-0 giocata oggi, domenica 21 maggio 2017 alle ore 18. Match valido per l'andata degli ottavi di finale dei Playoff di Lega Pro. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Porta Elisa.



Lucchese in orbita: i rossoneri stendono 1-0 l'Albinoleffe nella gara d'andata degli ottavi di finale dei playoff di Lega Pro. Primo tempo combattuto, ma avaro di emozioni: le squadre, disposte entrambe con il 3-5-2, si limitano a vicenda e a risentirne è lo spettacolo. Nella ripresa la trama non cambia e i ritmi si abbassano lentamente: l'unico a provarci è Loviso, che su calcio di punizione impensierisce Nobile in due occasioni. Quando lo 0-0 sembra scritto, ci pensa Bruccini a far esplodere il Porta Elisa con una perfetta punizione che non lascia scampo a Nordi. Mercoledì 24 il secondo round all'Atleti Azzurri di Italia: appuntamento alle ore 20.30.



LUCCHESE-ALBINOLEFFE 1-0



MARCATORE: 90+7' Bruccini.

LUCCHESE (3-5-2): Nobile; Tavanti, Capuano, Nolè; Espeche, Cecchini, Dermaku, Mingazzini (55' D'Auria ), Fanucchi; Bruccini, De Feo (71' Raffini). A disp. Di Masi, Ronchi, Brusacà, Maini, De Martino, Merlonghi, Cannoni, Gargiulo, Bragadin, Nottoli. All. Lopez.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Nordi; Scrosta, Gavazzi Zaffagnini; Anastasi , Gonzi, Loviso (90' Nichetti), Giorgione, Di Ceglie (10' Agnello); Mastroianni (74' Cortellini), Montella. A disp. Cortinovis, Mondonico, Dondoni, Ravasio, Guerriera, Mandelli, Moreo. All. Alvini.

ARBITRO: Proietti di Terni.



ammoniti Dermaku, Tavanti, Bruccini (L), Agnello, Loviso (A).