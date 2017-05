Lega Pro playoff, Livorno-Virtus Francavilla 0-0: tabellino e highlights. Diretta

Livorno-Virtus Francavilla 0-0 giocata oggi, mercoledì 24 maggio 2017 alle ore 20.30. Match valido per il ritorno degli ottavi di finale dei Playoff di Lega Pro. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Picchi.



Massimo risultato con il minimo sforzo: il Livorno pareggia nuovamente con la Virtus Francavilla (0-0 il risultato finale, come all'andata) e accede ai quarti di finale dei playoff. Avvio di gara arrembante dei pugliesi, che impongono ritmi alti e creano subito due palle gol con Ayina. Con il passare dei minuti la squadra di Foscarini prende le misure e limita l'iniziativa avversaria, che si rifà asfissiante nel secondo tempo: fino all'espulsione di De Toma per fallo da ultimo uomo su Maritato. I ragazzi di Calabro ci provano fino all'ultimo ma sono costretti, seppur a testa altissima, a salutare i playoff.



LIVORNO-VIRTUS FRANCAVILLA 0-0



LIVORNO (3-5-2): Mazzoni ; Toninelli , Borghese , Lambrughi ; Gonnelli , Franco (73' Venitucci), Valiani , Luci , Giandonato (46' Marchi); Maritato , Calil (59' Vantaggiato). A disp. Romboli, Vono, Gasbarro, Galli, Morelli, Gemmi, Ferchichi, Dell'Agnello, Murilo. All. Claudio Foscarini .

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Albertazzi ; De Toma , Pastore (88' Turi) , Idda (29' Pino) ; Abruzzese , Galdean , Prezioso , Finazzi (79' Salatino) , Ayina ; Alessandro , Abate . A disp. Casadei, Montagnolo, Albertini, Monopoli. All. Antonio Calabro .

ARBITRO: Robilotta di Sala Consilina



: espulso De Toma (V) all'81'. Ammoniti Lambrughi (L), Galdean (V).