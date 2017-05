Lega Pro playoff, Livorno-Renate 2-1: tabellino e highlights. Diretta

Livorno-Renate 2-1 giocata oggi, domenica 14 maggio 2017 alle ore 16.30. Match valido per il primo turno dei Playoff di Lega Pro. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Picchi.



Con qualche patema di troppo il Livorno supera 2-1 il Renate e accede alla Seconda Fase dei playoff. Al Picchi gli amaranto partono fortissimo, premendo sin da subito sull'accelleratore e trovando la rete del vantaggio al 13': dagli sviluppi di corner, Cincilla allontana con i pugni sui piedi di Maritato che insacca in scivolata. Le pantere, nel momento migliore dei padroni di casa, graffiano: al 28' Napoli, servito da Florian, batte Mazzoni con una conclusione potente e precisa. Al 36, però, Borghese riporta avanti i toscani convertendo di testa in rete la punizione di Giandonato. Nel secondo tempo la squadra di Foschi ci prova con Palma e Napoli, ma rischia anche di soccombere in occasione del palo colpito da Vantaggiato.



LIVORNO-RENATE 2-1



MARCATORI: 13' Maritato (L), 28' Napoli (R), 36' Borghese (L).

LIVORNO: Mazzoni, Borghese, Giandonato (69' Marchi), Gonnelli, Lambrughi, Luci, Maritato (63' Murilo), Toninelli, Valiani, Vantaggiato, Venitucci (81' Calil). A disp. Romboli, Vono, Dell'Agnello, Ferchichi, Franco, Galli, Gemmi, Morelli. All. Foscarini.

RENATE: Cincilla, Anghileri, Di Gennaro, Florian, Mora (57' Santi), Napoli, Palma (79' Dragoni), Pavan, Scaccabarozzi, Teso, Vannucci (86' Malgrati). A disp. Merelli, Giorgi, Graziano, Makinen, Savi, Schettino. All. Foschi.

ARBITRO: Zanonato di Vicenza.



ammoniti Borghese (L), Palma, Di Gennaro (R).