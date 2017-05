Lega Pro playoff, Lecce-Sambenedettese 0-0: tabellino e highlights. Diretta

Lecce-Sambenedettese 0-0 giocata oggi, mercoledì 24 maggio 2017 alle ore 20.30. Match valido per il ritorno degli ottavi di finale dei Playoff di Lega Pro. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Via del Mare.



Lecce, obiettivo raggiunto: i salentini al Via del Mare pareggiano 0-0 contro la Sambenedettese e conquistano il pass per i quarti di finale dei playoff. Primo tempo scoppiettante: le squadre non si risparmiano e creano diverse palle gol, su tutte la traversa di Vallocchia. Nella ripresa l'iniziativa degli ospiti cala, mentre la squadra di Rizzo spreca una miriade di palle gol: i pugliesi festeggiano e si propongono per questa fase finale come una delle principali candidate alla promozione in Serie B.



LECCE-SAMBENEDETTESE 0-0



LECCE (4-3-3): Perucchini ; Cosenza , Drudi , Ciancio , Mancosu ; Arrigoni , Costa Ferreira , Lepore ; Pacilli (77' Giosa), Caturano (67' Marconi), Doumbia (88' Torromino). A disp. Bleve, Chironi, Vitofrancesco, Agostinone, Tsonev, Monaco, Maimone, Fiordilino. All. Roberto Rizzo .

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Pegorin ; Radi , Ntow , Rapisarda (87' Damonte) , Mori ; Lulli , Bacinovic , Mancuso ; Sorrentino , Agodirin (66' Di Massimo) , Vallocchia (80' Bernardo) . A disp. Morelli, Aridità, Di Pasquale, Di Filippo, Grillo, Mattia, Sabatino, Pezzotti, Ferrara. All. Stefano Sanderra .

ARBITRO: Zanonato di Vicenza.



: ammoniti Lepore, Arrigoni, Marconi (L), Bacinovic, Vallocchia (S).