Lega Pro playoff, Lecce-Alessandria 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Lecce-Alessandria 1-1 giocata oggi, mercoledì 31 maggio 2017 alle ore 20.30. Match valido per l'andata dei quarti di finale dei playoff di Lega Pro. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Via del Mare.



È 1-1 al Via del Mare: Lecce ed Alessandria rinviano il discorso qualificazione alla partita di ritorno del Moccagatta. A spezzare gli equilibri è Marras, che al 30' porta in vantaggio i grigi ribadendo in rete dopo la respinta di Perucchini sulla conclusione ravvicinata di Bocalon. I salentini faticano a creare occasioni importanti e si affidano dunque ad un episodio per riequilibrAlessandria are il risultato: al 53', sugli sviluppi di corner, Pacilli approfitta di una furibonda mischia nell'area alessandrina per battere Vannucchi, rimasto a terra apparentemente infortunato. L'ultima mezzora di gioco racconta poco, se non qualche squillo di scarso rilievo: tutto rimandato a domenica 4 giugno, quando al Moccagatta si disputerà la gara di ritorno.



LECCE-ALESSANDRIA 1-1



MARCATORI: 30' Marras (A), 53' Pacilli (L).

LECCE (4-4-2): Perucchini ; Cosenza , Giosa , Ciancio , Mancosu ; Arrigoni (85' Fiordilino), Costa Ferreira , Lepore , Pacilli (75' Torromino); Caturano (77' Marconi), Doumbia . A disp. Bleve, Chironi, Vitofrancesco, Agostinone, Drudi, Tsonev, Monaco, Maimone. All. Roberto Rizzo .

ALESSANDRIA (4-4-2): Vannucchi ; Celjak , Manfrin , Sosa , Gozzi ; Cazzola , Nicco , Branca , Marras (85' Sestu) ; Gonzalez (90' Fischnaller) , Bocalon (72' Evacuo) . A disp. La Gorga, Piana, Piccolo, Barlocco, Nava, Mezavilla, Rosso, Iocolano. All. Giuseppe Pillon .

ARBITRO: Paolini di Ascoli Piceno.



: ammoniti Manfrin, Cazzola (A).