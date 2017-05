Lega Pro playoff, Juve Stabia-Reggiana 0-0: tabellino e highlights. Diretta

Juve Stabia-Reggiana 0-0 giocata oggi, mercoledì 24 maggio 2017 alle ore 20.30. Match valido per il ritorno degli ottavi di finale dei Playoff di Lega Pro. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Menti.







JUVE STABIA-REGGIANA 0-0



JUVE STABIA (4-3-3): Russo ; Liviero , Atanasov , Santacroce (64' Paponi), Morero ; Capodaglio , Izzillo (83' Rosafio) , Mastalli ; Marotta , Lisi (76' Cutolo) , Ripa . A disp. Bacci, Tabaglio, Camigliano, Giron, Matute, Manari, Salvi, Esposito. All. Guido Carboni .

REGGIANA (4-3-3): Narduzzo ; Spanò , Sabotic , Panizzi , Ghiringhelli ; Trevisan (75' Lombardo) , Sbaffo , Genevier ; Cesarini , Marchi (82' Maltese) , Carlini (86' Guidone) . A disp. Perilli, Pedrelli, Contessa, Riverola, Bovo, Calvano. All. Leonardo Menichini .

ARBITRO: Pagliardini di Arezzo.



: ammoniti Ripa (J), Panizzi, Spanò, Narduzzo, Lombardo, Sabotic (R).