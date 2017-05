Lega Pro playoff, Juve Stabia-Catania 0-0: tabellino e highlights. Diretta

Juve Stabia-Catania 0-0 giocata oggi, domenica 14 maggio 2017 alle ore 15.00. Match valido per il primo turno dei Playoff di Lega Pro. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Menti.

Bye bye Catania: termina 0-0 il match al Menti di Castellammare contro la Juve Stabia, con le Vespe che in virtù di un miglior piazzamento in regular season volano al secondo turno dei playoff. Primo tempo di marca giallobù, con gli etnei che faticano a impensierire Russo. La gara si mette in salita per i rossazzurri al 30', quando Parisi viene espulso lasciando i siciliani in dieci. Verso lo scadere Ripa in rovesciata prova la conclusione vincente, respinta da un attento Pisseri. La ripresa si apre con un Catania più aggressivo, alla caccia del gol necessario per passare il turno: Djordjevic al 70' sfiora il palo, mentre in pieno recupero Bucolo salva sulla linea un tentativo di Ripa. La gara si chiude quindi sul pareggio, risultato che premia i campani e fa terminare la stagione degli uomini di Pulvirenti.



JUVE STABIA-CATANIA 0-0

JUVE STABIA: Russo, Cancellotti, Morero, Camigliano, Liviero, Mastalli, Capodaglio (71' Izzillo), Matute, Kanoute (75' Cutolo), Ripa, Lisi (89' Atanasov). A disp.: Bacci, Tabaglio, Santacroce, Giron, Esposito, Salvi, Marotta, Manari, Paponi, Rosafio. All.: Carboni.

CATANIA: Pisseri, Parisi, Drausio, Marchese, Djordjevic, Bucolo, Scoppa (83' Tavares), Di Grazia (40' De Rossi), Mazzarani, Manneh, Pozzebon (60' Barisic). A disp.: Martinez, Baldanzeddu, Mbodj, Di Stefano, Rizzo, Russotto. All.: Pulvirenti.

ARBITRO: Piscopo di Imperia.



espulso al 31' Parisi; ammoniti Cancellotti, Cutolo (JS), Scoppa, Marchese, Drausio (C).