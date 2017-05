Lega Pro playoff, Gubbio-Sambenedettese 2-3: tabellino e highlights. Diretta

Gubbio-Sambenedettese 2-3 giocata oggi, sabato 13 maggio 2017 alle ore 15.30. Match valido per il primo turno dei Playoff di Lega Pro. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Pietro Barbetti.

Acuto della Sambenedettese: nel primo turno dei playoff di Lega Pro i marchigiani sbancano il Barbetti affondando 2-3 il Gubbio. Gli ospiti mettono subito la partita nella carreggiata giusta: al 7' Agodirin apre le marcature trasformando con il piatto destro un servizio di Mancuso. Lo stesso Mancosu al 21' viene atterrato in area da Volpi conquistandosi un penalty che poi trasforma freddamente. La partita si innervosisce e la squadra di Magi fatica tremendamente a creare gioco: la Samb al 64' sfiora il terzo gol con il mancino di Agodirin che si stampa sulla traversa. Al 73' una clamorosa palla gol capita sui piedi di Candellone che sciupa a porta vuota: gol sbagliato-gol subito, due minuti più tardi Mancosu (doppietta) cala il tris freddando Volpe da buona posizione. All'86' Casiraghi con un bel tiro sotto l'incrocio accorcia le distanze mentre al 92' Rinaldi mette l'ultima firma correggendo in rete di testa una palla vacante: la Sambenedettese vola alla Seconda Fase, dove affronterà al Via del Mare il Lecce.



GUBBIO-SAMBENEDETTESE 2-3



MARCATORI: 7' Agodirin (S), 21' rig. Mancuso (S), 75' Mancuso (S), 86' Casiraghi (G), 92' Rinaldi (G).

GUBBIO: Volpe, Marini, Zanchi, Conti (68' Lunetta), Kalombo (50' Candellone), Burzigotti (78' Rinaldi), Piccinni, Romano, Giacomarro, Casiraghi, Ferretti. A disp. Monti, Zandrini, Stefanelli, Petti, Marghi, Croce, Bergamini, Ferri Marini, Otín Lafuente. All. Magi.

SAMBENEDETTESE: Aridità (30' Pegorin), Di Pasquale, Radi, Grillo (17' Ntow) , Rapisarda, Lulli, Bacinovic, Mancuso, Sorrentino, Agodirin (78' Sabatino), Vallocchia. A disp. Morelli, Di Filippo, Mattia, Mori, Pezzotti, Bernardo, Di Massimo, Candellori, Ferrara. All. Sanderra.

ARBITRO: Perotti di Legnano.



ammoniti Casiraghi, Romano, Piccinni (G), Di Pasquale, Lulli (S).