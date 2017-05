Lega Pro, Giudice Sportivo: fermati Grassadonia e Magi

Pubblicati i provvedimenti disciplinari relativi al primo turno dei playoff di Lega Pro. Un turno di stop per Grassadonia, allenatore della Paganese (comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro), e per il tecnico del Gubbio Magi, che al termine della partita contro la Sambenedettese imprecava contro la terna arbitrale e colpiva con un calcio la porta dello spogliatoio danneggiandola visibilmente. Stangata per Juan Alberto Mauri: il giocatore della Paganese, reo di "aver colpito con una testata in pieno volto un avversario", dovrà rimanere forzatamente ai box per due giornate. Multate Como, Piacenza e Viterbese, perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere petardi nel proprio settore di competenza.



Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo di Lega Pro relativamente alle gare del primo turno dei playoff:



ALLENATORI



Squalifica per una giornata

Gianluca Grassadonia (Paganese), Giuseppe Magi (Gubbio), Roberto Occhiuzzi (Cosenza, allenatore in seconda)



GIOCATORI



Squalifica per due giornate

Juan Alberto Mauri (Paganese)



Squalifica per una giornata

Tino Parisi (Catania)



DIRIGENTI



Inibizione fino al 30 giugno 2017

Fabrizio Ferrigno (Paganese)



AMMENDE A SOCIETA'