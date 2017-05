Lega Pro playoff, Giana Erminio-Viterbese 2-2: tabellino e highlights. Diretta

Giana Erminio-Viterbese 2-2 giocata oggi, domenica 14 maggio 2017 alle ore 16.30. Match valido per il primo turno dei Playoff di Lega Pro. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Città di Gorgonzola.



Emozioni a non finire al Città di Gorgonzola: Giana Erminio e Viterbese confezionano uno scoppiettante 2-2 che permette ai lombardi di accedere alla Seconda Fase dei playoff in virtù del miglior piazzamento ottenuto nella stagione regolare. Nei primi 4' è subito botta e risposta: Jefferson apre le marcature approfittando di uno svarione di Perico mentre Celiento realizza uno sfortunato autorete deviando nella propria porta un cross di Augello. La partita viaggia su ritmi altissimi: tante le occasioni e i ribaltamenti di fronte. Nella seconda frazione Chiarello chiama e Dierna risponde: il centrocampista biancazzurro al 56' riceve da Okyere e con un preciso diagonale batte Iannarilli, mentre il difensore gialloblù, 2' più tardi, di testa ristabilisce la parità. Al 65' Pinardi sciupa dagli undici metri il possibile vantaggio della Giana: il suo rigore, infatti, sbatte sul palo.



GIANA ERMINIO-VITERBESE 2-2



MARCATORI: 2' Jefferson (V), 4' aut. Celiento (G), 56' Chiarello (G), 58' Dierna (V).

GIANA ERMINIO: Viotti, Augello, Bonalumi, Bruno, Chiarello (70' Pinto), Iovine, Marotta, Montesano, Okyere (84' Perna), Perico, Pinardi (86' Biraghi). A disp. Sanchez, Capaccio, Appiah, Capano, Ferrari, Greselin, Rocchi, Sosio, Tremolada. All. Albè.

VITERBESE: Iannarilli, Battista (53' Sandomenico), Celiento, Cruciani, Cuffa (70' Cenciarelli), Dierna, Jefferson (66' Jallow), Neglia, Pacciardi, Pandolfi, Varutti. A disp. Micheli, Pini, Cardore, Mazzolli, Miceli, Paolelli, Tortolano. All. Puccica.

ARBITRO: Balice di Termoli.



ammoniti Chiarello (G), Cuffa (V).