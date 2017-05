Lega Pro playoff, Cosenza-Paganese 2-0: tabellino e highlights. Diretta

Cosenza-Paganese 2-0 giocata oggi, domenica 14 maggio 2017 alle ore 20.30. Match valido per il primo turno dei Playoff di Lega Pro. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del San Vito-Gigi Marulla.

Mungo atomico: con una doppietta del suo numero 25 il Cosenza batte 2-0 la Paganese approdando così al secondo turno dei playoff. Primo tempo a buoni ritmi al San Vito-Gigi Marulla con un gol sfiorato su entrambi i fronti: al 18' Mungo centra il palo per i silani, mentre per gli azzurrostellati Alcibiade lo sfiora quasi allo scadere. Nella ripresa è Mungo show: il centrocampista al 49' sigla il vantaggio, siglando il bis al 70'. Sotto di due reti i campani perdono la testa: Mauri rifila una testata e si fa cacciare, lasciando i suoi in dieci. Termina quindi qui la stagione della Paganese, mentre la compagine silana se la vedrà contro il Matera.



COSENZA-PAGANESE 2-0

MARCATORE: 49' Mungo (C), 70' Mungo (C).

COSENZA (4-4-1-1): Perina, Corsi, Pinna, Blondett, D'Anna (81' Caccetta), D'Orazio, Statella, Ranieri, Mungo (84' Criaco), Calamai, Mendicino (74' Baclet). A disp.: Saracco, Tedeschi, Meroni, Bilotta, Madrigali, Capece, Cavallaro. All.: Stefano De Angelis .

PAGANESE (4-3-3): Liverani, Della Corte (69' Zerbo, 78' Parlati), Carillo, Alcibiade, De Santis, Pestrin, Mauri, Reginaldo, Bollino (87' Caruso), Firenze, Cicerelli. A disp.: Marruocco, Gomis, Mansi, Longo, Picone, Tagliavacche, Carrotta, Herrera Quintero, Maiorano. All.: Gianluca Grassadonia.

ARBITRO: Luca Massimi di Termoli.



espulso al 76' Mauri (P); ammoniti 33' Carillo (P); 53' Della Corte (P); 62' Alcibiade (P); 72' Bollino (P).