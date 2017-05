Lega Pro playoff, Cosenza-Matera 2-1: tabellino e highlights. Diretta

Cosenza-Matera 2-1 giocata oggi, domenica 21 maggio 2017 alle ore 20.30. Match valido per l'andata degli ottavi di finale dei Playoff di Lega Pro. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del San Vito-Gigi Marulla.



Al San Vito-Gigi Marulla non si passa: il Cosenza ha la meglio per 2-1 sul Matera nella gara d'andata degli ottavi dei playoff. Nel primo tempo apre le marcature Blondett al 22' con un colpo di testa; il vantaggio calabrese viene però annullato da Negro, che al 32' trasforma un calcio di rigore riportando i lucani in parità. Nella ripresa il Bue vede rosso e perde la testa: dopo la rete di Statella che riporta i silani in avanti, Casoli tira una craniata a un avversario e si fa espellere. Nel finale la doppia ammonizione del rossoblù Pinna restituisce la parità numerica.



COSENZA-MATERA 2-1



MARCATORI: 22' Blondett (C), 31' Negro (Rig.) (M), 70' Statella (C).

COSENZA (4-4-2): Perina ; Corsi , Pinna , Tedeschi , Blondett ; D'Anna (84' Caccetta ), Statella , Ranieri , Mungo (76' Baclet ); Calamai , Mendicino (83' Cavallaro ). A disposizione: Quintiero, Saracco, Meroni, Bilotta, Madrigali, Capece, Criaco, Collocolo, Stranges. Allenatore: Stefano De Angelis .

MATERA (3-4-3): Tozzo ; Mattera , De Franco , Di Lorenzo ; Ingrosso , De Rose , Sartore (83' Strambelli ) , Carretta ; Armellino , Casoli , Negro (89' Armeno ) . A disposizione: D'Egidio, Biscarini, Scognamillo, Meola, Didiba, Salandria, Infantino, Dammacco, Lanini. Allenatore: Gaetano Auteri .

ARBITRO: Giua di Olbia.

NOTE: espulsi Casoli (M) al 73' e Pinna (C) all'88'. Ammoniti Pinna (C), De Rose (M).