Lega Pro playoff, Arezzo-Lucchese 1-2: tabellino e highlights. Diretta

Arezzo-Lucchese 1-2 giocata oggi, sabato 13 maggio 2017 alle ore 20.30. Match valido per il primo turno dei Playoff di Lega Pro. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Città di Arezzo.



Risultato a sorpresa ad Arezzo, dove i padroni di casa cadono per 2-1 contro la Lucchese, venendo così eliminati dai playoff. Gara divertente, accesasi già al 9’ quando l’Arezzo passa in vantaggio grazie all’incornata di bomber Moscardelli. Gli ospiti però non si arrendono e costruiscono molto gioco, trovando il meritato pareggio al 48’ con un missile dalla distanza di Bruccini. Dopo il pari l’Arezzo prova a organizzarsi ma i toscani sono indiavolati e al 61’ trovano il gol del definitivo 1-2 con Cecchini, che regala la festa ai tifosi rossoneri. In virtù del successo odierno la Lucchese approda agli ottavi di finale, dove affronterà la vincente della sfida tra Padova e Albinoleffe.



AREZZO-LUCCHESE 1-2



MARCATORI: 9’ Moscardelli (A), 48’ Bruccini (L), 61’ Cecchini (L).

AREZZO: Borra, Sabatino, Ferrario, Muscat, Yamga (82’ D’Ursi), Corradi (80’ Erpen), Cenetti, Foglia, Bearzotti, Arcidiacono (65’ Polidori), Moscardelli. A disp. Garbinesi, Solini, Masciangelo, Grossi, De Feudis, Demba, Luciani, Rossetti, Farelli. All. Sottili.

LUCCHESE: Nobile, Espeche, Dermaku, Capuano, Tavanti, Bruccini, Mingazzini (71’ Nolè), Gargiulo (46’ D’Auria), Cecchini, Fanucchi, De Feo (84’ Merlonghi). A disp. Di Masi, Brusacà, Maini, Raffini, Ronchi, Bragadin, Cannoni, De Martino. All. Lopez.

ARBITRO: Guccini di Albano Laziale.



: Ammoniti Sabatino, Cenetti (A), Fanucchi, Espeche, Nolè (L).