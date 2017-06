Lega Pro, Playoff: anteprima del ritorno dei quarti di finale

Firenze è nel mirino: domenica 4 giugno, il ritorno dei quarti di finale dei playoff di Lega Pro è pronto a decretare il nome delle quattro squadre che andranno all'Artemio Franchi per giocarsi le semifinali. Un Moccagatta bollente fa da cornice alla sfida più attesa dell'interno turno: Alessandria-Lecce (calcio d'inizio ore 18). L'1-1 del Via del Mare ha rimarcato l'equilibrio dei valori in campo tra due squadre di un'altra categoria sotto l'aspetto tecnico, ma ancora suscettibili psicologicamente. Al Mapei Stadium, invece, il Livorno (ore 18.30) va a caccia dell'impresa: la sconfitta casalinga contro la Reggiana ha ridotto sensibilmente le possibilità di qualificazione dei labronici, che sono dunque obbligati a vincere.



Parma che, dopo aver superato all'andata la Lucchese, va al Porta Elisa (ore 20.30) con due risultati su tre a disposizione: i rossoneri però, forti dell'appoggio dei propri tifosi, hanno ancora tutte le carte in regola per tentare il colpaccio. Anche il Cosenza (ore 20.30), per accedere alle semifinali, è costretto alla rimonta: la vittoria in extremis centrata dal Pordenone al Bottecchia, non lascia vie d'uscita ai calabresi, che senza vittoria diranno addio al sogno Serie B.

