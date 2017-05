Lega Pro, Playoff: anteprima dell'andata dei quarti di finale

Solo otto squadre sono rimaste in lizza per la promozione in Serie B: le prime due fasi dei playoff hanno smembrato il foltissimo tabellone prodotto dalla regular season e, tra sorprese dell'ultima ora e "big" con il dente avvelenato, è stato concepito il quadro delle Final Eight. Mercoledì 31 maggio apre il turno d'andata dei quarti di finale Livorno-Reggiana (ore 18.30): i labronici nel primo turno hanno eliminato il Renate, mentre nella seconda fase hanno trovato non poche difficoltà contro una Virtus Francavilla rognosa e garibaldina, eliminata con un doppio 0-0; le vittime della squadra di Menichini, invece, sono state FeralpiSalò e Juve Stabia. L'altro big match di giornata è Lecce-Alessandria (ore 20.30): al Via del Mare si scontrano due corazzate, sulla carta da B, che nei rispettivi gironi si sono classificate al secondo posto tra i mugugni delle proprie tifoserie, ambiziose e smaniose di recitare il prossimo anno in palcoscenici più prestigiosi.

Il Parma, al Tardini, fronteggia la Lucchese (ore 20.30), mina vagante di questi playoff, capace di eliminare Arezzo ed Albinoleffe. I ducali, quindi, per rispettare i pronostici della vigilia e accedere alle semifinali, dovranno tenere a bada l'entusiasmo e la sana incoscienza dei rossoneri di Lopez. Completa il quadro la sfida tra cenerentole di lusso, Pordenone-Cosenza (ore 20.30): i neroverdi, reduci dal successo sulla Giana Erminio, al Bottecchia ospitano i calabresi, a loro volta in grado di estromettere il Matera dalle Final Eight.