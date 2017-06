Lega Pro playoff, Alessandria-Reggiana 2-1: tabellino e highlights. Diretta

Alessandria-Reggiana 2-1 giocata oggi, mercoledì 14 giugno 2017 alle ore 20.45. Match valido per le semifinali dei playoff di Lega Pro. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Franchi.



Operaia, cinica e, soprattutto, vincente: al Franchi di Firenze, l'Alessandria, trascinata da un Gonzalez in giornata di grazia, sconfigge 2-1 la Reggiana e vola in finale, dove la attende il Parma. Pronti, via e la squadra di Pillon è già in vantaggio: Bocalon imbecca tra le linee Gonzalez che si invola verso la porta avversaria e, a tu per tu con Narduzzo, non sbaglia approfittando di uno svarione della difesa avversaria, troppo leggera nell'occasione. Dopo il gol, i piemontesi arretrano il loro baricentro difendendosi con due linee da quattro molto compatte: i granata stazionano regolarmente nella metà campo alessandrina, ma si rendono pericolosi solo in circostanza della traversa colpita da Cesarini su tiro da fuori. Al 66' è ancora Gonzalez a far saltare i piani di Menichini: ennesima azione di contropiede, "El Cartero" brucia in velocità Spanò e trafigge nuovamente Narduzzo con una precisa conclusione. La Regia, però, non getta i remi in barca e riapre il match al 78' con Guidone che, servito da Sbaffo, insacca da posizione ravvicinata dopo un rimpallo. Gli ultimi tentativi degli emiliani non producono gli effetti sperati: il cammino della Reggiana si ferma qui, in finale ci va l'Alessandria.



ALESSANDRIA-REGGIANA 2-1



MARCATORI: 4' Gonzalez (A), 66' Gonzalez (A), 78' Guidone (R).

ALESSANDRIA (4-4-2): Vannucchi; Celjak, Gozzi, Sosa, Manfrin; Marras, Cazzola, Branca, Nicco (90' Barlocco); Gonzalez (90' Mezavilla), Bocalon (63' Fischnaller). A disp. La Gorga, Piana, Piccolo, Nava, Rosso, Iocolano, Sestu, Evacuo. All. Giuseppe Pillon.

REGGIANA (4-3-1-2): Narduzzo; Ghiringhelli (85' Pedrelli), Spanò, Trevisan, Panizzi; Bovo (69' Guidone), Genevier, Carlini; Sbaffo; Marchi (75' Maltese), Cesarini. A disp. Perilli, Errera, Contessa, Riverola, Mecca, Lombardo. All. Leonardo Menichini.

ARBITRO: Piscopo di Imperia.



: ammoniti Bocalon, Cazzola (A), Cesarini, Sbaffo (R).