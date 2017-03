Lega Pro: il Pescara fa la spesa nel Girone B

La Lega Pro, si sa, è fucina di talenti e i grandi club italiani non stanno certo a guardare. In particolare il Pescara di Zeman starebbe visionando, secondo alcune indiscrezioni, due giocatori del girone B di Lega Pro in vista del prossimo mercato estivo.

Si tratta di due giovani, rispettivamente un classe ‘94 e un classe ‘92. Il primo è, ex di Brescia e Modena e attualmente in forza al, dove ha collezionato fino ad ora ventotto presenze e sei reti. Il secondo è, scuola Juventus, che vanta diciassette presenze e tre assist questa stagione con il. Le voci riguardo all’interessamento del club abruzzese per i due giocatori sono state rese note dal quotidiano pescarese Il centro che non fa mistero del ruolo che l’allenatore boemo Zdenek Zeman avrebbe avuto nel convincere i due talenti di Lega Pro a trasferirsi a Pescara.