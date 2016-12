Lega Pro, Parma: Alessandro Lucarelli, segna ed entra nella storia

Alessandro Lucarelli entra di diritto nella storia del Parma! Con il gol del 2-0 sul campo del Lumezzane nella 21esima giornata del girone B di Lega Pro il capitano è diventato il primo giocatore di sempre dei gialloblu a segnare in tutte le categorie professionistiche del calcio italiano, dalla Serie A alla D passando per la B e appunto la Lega Pro, la ex C. E' il secondo in assoluto dopo Lorenzo Pasciuti che ci riuscì nella passata stagione con la maglia del Carpi.



"Sono veramente contento, avendo unito questo record alla vittoria, mi sono tolto un peso. E' un dato statistico a cui tenevo, era uno dei miei obiettivi stagionali. Il derby, l'ho vinto, il gol l'ho fatto. Ora ci proiettiamo verso l'ultimo importantissimo obiettivo stagionale", ha detto Alessandro Lucarelli che, a 39 anni, ha deciso di restare al Parma nonostante il fallimento e la ripartenza dalla serie D lo scorso anno.