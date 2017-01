Lega Pro, Giudice Sportivo: Foschi e Bangu, che stangate

Il 2017 della Lega Pro inizia con le prime sentenze del Giudice Sportivo, relative alla 21esima giornata di campionato (le gare tra Natale e Capodanno). Stangata per Luzayadio Bangu, giocatore della Reggina: quattro giornate di squalifica, "per aver colpito con un calcio un avversario a gioco fermo e per comportamento offensivo verso l'arbitro dopo l'espulsione". Due turni di stop per Luciano Foschi, allenatore del Renate, così come per Nicola Ciccone (Messina), Mario Prezioso (Virtus Francavilla) e Andrea Saraniti (Vibonese): infine, 3.500 di multa per il Taranto, "perché propri sostenitori durante la gara intonavano cori offensivi verso le forze dell'ordine e l'istituzione calcistica; i medesimi introducevano e facevano esplodere nel proprio settore un petardo e lanciavano nel recinto di gioco numerose bottigliette in plastica vuote e bicchieri in plastica, il tutto senza conseguenze".



Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo di Lega Pro relativamente alle gare della 21a giornata dei gironi A, B e C:



ALLENATORI



Due giornate di squalifica

Luciano Foschi (Renate)



CALCIATORI



Quattro giornate di squalifica

Luzayadio Bangu (Reggina)



Due giornate di squalifica

Nicola Ciccone (Messina), Mario Prezioso (Virtus Francavilla), Andrea Saraniti (Vibonese)

Una giornata di squalifica

Filippo Porcari, Jan Polak (Cremonese), Marco Piccinni (Fidelis Andria), Gianluca Esposito (Juve Stabia), Rocco Pellegrino (Monopoli), Francesco Pambianchi (Taranto), Francesco Cosenza (Lecce), Davide Guglielmotti (Pistoiese), Luca Ghiringhelli (Reggiana), Giordano Maccarrone (Messina), Pasquale Pane (Akragas), Marco Taino (Fano), Cristian Bertani (Como), Domenico Di Cecco, Federico Scoppa (Catania), Lorenzo De Grazia (Maceratese), Mirko Carretta, Gaetano Iannini (Matera), Alessio Grea (Melfi), Stefan Popescu (Modena), Vincenzo Marruocco (Paganese), Maikol Benassi (Parma), Jacopo Silva (Piacenza), Stefano Botta (Reggina), Michel Cruciani (Viterbese)



AMMENDE A SOCIETA'



Taranto: 3.500 euro

Messina, Melfi: 2.000 euro

Modena: 1.500 euro

Teramo: 1.000 euro



Catanzaro, Olbia: 500 euro