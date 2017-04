Lega Pro girone C, Virtus Francavilla-Unicusano Fondi 3-1: tabellino e highlights. Diretta

Virtus Francavilla-Unicusano Fondi 3-1 giocata oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 37a giornata di Lega Pro (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Giovanni Paolo II.



Successo casalingo della Virtus Francavilla, che al Giovanni Paolo II stende per 3-1 l'Unicusano Fondi ipotecando il settimo posto in classifica e condannando i laziali a una dura lotta nell'ultima giornata per aggiudicarsi i playoff. Poche emozioni nella prima frazione di gioco, decisa da un gol fortunoso di Triarico. Nel secondo tempo le squadre si vanno avanti con più verve, ma sono sempre i pugliesi a condurre i giochi trovando al 62' con Nzola la rete del raddoppio. I rossoblù non si arrendono e accorciano le distanze all'82' su rigore battuto da Albadoro; il sigillo finale lo mette però ancora Nzola che al 90' sigla la personale doppietta che vale i tre punti per gli uomini di Calabro.



VIRTUS FRANCAVILLA-UNICUSANO FONDI 3-1

MARCATORI: 39' Triarico (VF), 62' Nzola (VF), (2' rigo Albadoro (UF), 96' Nzola (VF).

VIRTUS FRANCAVILLA: Albertazzi, De Toma (82′ Pino), Abruzzese, Biason, Triarico, Prezioso, Galdean, Alessandro (93′ Finazzi), Pastore (86′ Turi), Abate, Nzola. A disp.: Costantini, Montagnolo, Gallù, Ayina, Salatino, Albertini, Monopoli. All.: Calabro

UNICUSANO FONDI: Coletta, Signorini, Marino, Bertolo (77′ Mucciante), Galasso, De Martino, D’Angelo, Squillace, Giannone, Gambino (59′ Albadoro), Calderini (64′ Tiscione). A disp.: Baiocco, Di Sabatino, Battistoni, Sernicola, Capuano, Tommaselli, Pompei, Ferullo, Calandra. All.: Pocheschi.

ARBITRO: Nicoletti di Catanzaro.



ammoniti Calderini, De Martino, Tiscione, Mucciante (UF), Prezioso (VF).