Lega Pro, girone C: Virtus Francavilla-Taranto, settore ospiti aperto alle giovanili

Tornelli aperti, ma solo per i baby calciatori. La Virtus Francavilla e il Taranto hanno comunicato che, in considerazione del provvedimento di divieto di trasferta nei confronti dei sostenitori rossoblù per la gara della 32a giornata che si terrà allo stadio Giovanni Paolo II ed in pieno e totale accordo tra le due società, il settore ospiti sarà aperto all’ingresso delle scuole calcio e settori giovanili di entrambe le compagini.

“Le società, con tale iniziativa, intendono promuovere i valori cardine a cui deve ispirarsi il mondo del calcio, quali la sana competizione, il rispetto dell’avversario e la totale assenza di ogni forma di violenza, verbale e fisica - si legge sul comunicato pubblicato sul sito della formazione di casa - inoltre vogliamo dimostrare a tutte le nuove leve che attraverso il sacrificio tutto è possibile, anche diventare un giorno calciatore professionista”.